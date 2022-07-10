رصد نوع جديد من متحور “أوميكرون”

رصدت مدينة شنغهاي في الصين، نوعًا جديدًا من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في حالة مصابة بـ"كوفيد-19".

وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة: إن الحالة تم رصدها في الحي المالي في بودونغ في الثامن من يوليو ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي بشرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وقال تشاو: "مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية".