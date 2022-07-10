أول خطوة من ليفاندوفسكي بعد اقترابه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن خطط واستعدادات روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ للتكيف داخل برشلونة الإسبانى، خاصة أنه ينتظر التوصل لاتفاق بانتقال المهاجم لصفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البولندى وزوجته قاما بتنشيط جهات اتصال وشركات مختلفة لإدارة وتسهيل هبوطهما فى برشلونة، وتم التعامل مع تفاصيل مثل إقامته المستقبلية والمدارس والقضايا المحلية بحذر شديد، وتسبب هذا الأمر فى إزعاج فى صفوف نادى ميونخ.

وأشار التقرير إلى أن لاعب اللاعب وزوجته قاما بزيارتين إلى برشلونة لاتخاذ قرارات بشأن عنوانه الجديد، ومزيد من التفاصيل لتدعم الأقاويل بأن توقيع روبرت ليفاندوفسكي كان قيد الإعداد منذ شهور، وبموافقته على المهاجم البولندى المتحمس حقًا لما يمكن أن يكون آخر تحد احترافى كبير فى مسيرته الكروية الطويلة.