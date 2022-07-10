5 مبادرات لخدمة 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

استفاد أكثر من 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من 5 مبادرات، قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله، وهي "نحن معكم نسعى لخدمتكم، وإشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة".

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عددًا من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية ، وكتاب الله ، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة برايل التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة ، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب 64.