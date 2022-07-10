حسم الأمر.. سترلينج يخضع للكشف الطبي في تشيلسي اليوم

أكدت تقارير صحفية أن رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي سيخضع للفحوصات الطبية اليوم استعدادًا لانتقاله وتوقيعه على عقد حتى صيف 2027 لصفوف تشيلسي، بعدما حسم النادى اللندني أولى صفقاته الصيفية فى عهد المالك الجديد الأمريكى تود بويلى، بعد توصله لاتفاق نهائى مع نظيره مانشستر سيتي لضم نجمه رحيم سترلينج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، إن تشيلسي يجرى الكشف الطبي اليوم على اللاعب بعدما اتفق مع مانشستر سيتي على ضم رحيم سترلينج مقابل 50 مليون إسترليني، وسيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع خيار إضافة عام سادس.