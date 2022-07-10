مفاجأة مدوية تقلب مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، مفاجأة بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، والذي طالب بالرحيل عن اليونايتد بسبب رغبته في التواجد مع فريق يُنافس بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن رونالدو حصل على مكافأة مالية خاصة، بمبلغ مُكون من "6 أرقام"، قبل أيام فقط من إبلاغه لنادي مانشستر يونايتد، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال مصدر في مانشستر يونايتد لصحيفة "ّذا صن": "جميع العقود تتجدد في بداية شهر يوليو، ورونالدو حصل على مكافأة مالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين"

وأشار المصدر إلى أن رونالدو تلقى ضربة كبيرة بشأن راتبه عقب رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، وبالتالي، ومن أجل تعويضه كان على اليونايتد وضع بعض المكافآت السنوية في عقد الدون.

ويُشكل المبلغ الذي حصل عليه الدون قبل إبلاغه النادي الإنجليزي برغبته، حقوق استخدام الصور الخاصة به فضلا عن بعض المكافآت الخاصة بالأهداف.

وقال المصدر إن رونالدو لم يرتكب خطأ، ولكن قد يكون توقيت الإعلان عن رغبته في الرحيل هو الأمر الخاطئ وقد لا يكون مصادفة بعد حصول الدون على المكافأة المالية، فكان فإمكانه أن يعلن رغبته بشكل واضح منذ أسابيع وقبل حصوله على تلك المكافأة.

وكانت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أشارت إلى أن رونالدو قرر الرحيل عن اليونايتد وأبلغ النادي برغبته في الرحيل، بسبب رغبته في التواجد مع فريق يُنافس بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.