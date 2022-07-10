الأمير خالد الفيصل: تحويل مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن المملكة ستصل إلى ما يرضيها من خدمة حجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك بتضافر الجهود، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن المملكة تبذل كافة جهودها لخدمة الحجاج، وتسعى لتحويل مكة المكرمة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي، مثمنًا جهود المتطوعين وروح المبادرة لديهم في خدمة الحجاج.

ولفت إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل كثيرا من الخدمات، أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.