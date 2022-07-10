مانشستر سيتى يعلن رقم قميص إرلينج هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن رقم قميص مهاجمه الجديد النرويجي إرلينج هالاند، استعدادًا لبدء المرحلة التحضيرية للموسم الجديد.

وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي، قادمًا من فريق بروسيا دورتموند الألماني، في عقد ممتد إلى 5 سنوات مقبلة، في صفقة أشارت التقارير إلى أنها كلفت النادي الإنجليزي 60 مليون جنيه إسترليني.

ونشر النادي صورًا لهالاند، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة، والتواصل الاجتماعي، تويتر، وهو يرتدي قميص الفريق وعليه الرقم 9، وهو الذي كان يحمله جابريل خيسوس، قبل رحيله إلى أرسنال في الانتقالات الجارية.