آس: ريال مدريد يستهدف تحقيق السداسية فى الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، للموسم الجديد، بعد انطلاق الموسم التحضيري استعدادًا لبداية بطولة الدوري الإسباني، يوم 12 أغسطس المقبل.

ريال مدريد حقق لقبي الدوري الإسباني، ودوري الأبطال، في الموسم الماضي، بالإضافة إلى السوبر المحلي الذي افتتح به الموسم، ويتبقى له بطولتي السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس، فإن نادي ريال مدريد يأمل في تحقيق السداسية في الموسم المقبل، والفوز بكل الألقاب الممكنة.

وسبق أن حقق ريال مدريد خمسة ألقاب في موسم واحد، بعد الفوز بالدوري الإسباني، ودوري الأبطال، والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للاندية، في موسم 2016-2017، ولكنه خسر بطولة كأس ملك إسبانيأ، وهو ما أفسد عليه تحقيق السداسية للمرة الأولى في تاريخه.