مركز الملك سلمان يوزع 286 أضحية للأسر النازحة في عدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 286 أضحية للأسر النازحة في مخيم الشعب بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 4004 أفراد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ويستهدف المشروع مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 2.000 أضحية في جمهورية الصومال الفيدرالية وصوماليلاند، تستهدف 48.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ووُزِّعت خلال اليوم الأول للعيد 1.350 أضحية، بمقدار 350 أضحية في العاصمة مقديشو، و800 أضحية في محافظة بيداوا بولاية الجنوب الغربي، و200 أضحية في مدينة هرجيسا، استفاد منها 32.000 فرد.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال وصوماليلاند، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.