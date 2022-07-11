المدينة المنورة تستعد لاستقبال المتعجلين من الحجاج بالمسجد النبوي

استعدت المدينة المنورة لاستقبال طلائع المتعجلين من حجاج بيت الله الحرام؛ بدءاً من مساء اليوم (الاثنين) وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والسلام على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وقال وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد التوم إن جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم نسكهم.

وأبان أن لجنة الحج برئاسة أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية لضمان تقديم الخدمات اللازمة لزوار المسجد النبوي بالشكل المطلوب وتطبيق الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج.

من جهتها، وضعت وكالة شؤون المسجد النبوي خطط معينة باستقبال الزوار، وتنظيم زيارة قبر النبي ﷺ وصاحبيه، والصلاة بالروضة الشريفة، والعمل على تجهيز وتعقيم المسجد استعدادا لاستقبال المصلين، والتعاون مع الجهات المعنية والتطوعية في تقديم الخدمات المتنوعة في المسجد النبوي.