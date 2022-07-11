السباق على زعامة حزب المحافظين.. وزيرة الخارجية البريطانية تعلن ترشحها لخلافة جونسون

أعلنت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه.

وقالت تراس "سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي محافظة وسأحكم بصفتي محافظة".

وبذلك، تنضم تراس إلى تسعة مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالغالبية في مجلس العموم.

وأضافت تراس "أضع نفسي في المقدمة لأنني أستطيع أن أقود، وأتخذ القرارات الصعبة، لدي رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك".

وتتمتع تراس بشعبية لدى قواعد حزب المحافظين خاصة لدورها في قيادة الجهود الدولية المناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجهودها في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة عندما كانت تتولى منصب وزيرة التجارة الدولية، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.