“الصحة” توجه نصيحة ضرورية للمسافرين إلى الشواطئ لتلافي السرطان

وجهت وزارة الصحة نصيحة لكل المسافرين إلى الشواطئ خلال هذه الأيام من أجل الحفاظ على صحتهم وتلافي الإصابة بالسرطان.

ودعا استشاري أمراض الجلدية، أحمد العيسى، الراغبين في الذهاب إلى المسابح والشواطئ في الفترة الحالية إلى الحفاظ على صحة وسلامة جلودهم.

ونصح باقتناء الملابس الطويلة قبل الذهاب للشواطئ من أجل ارتدائها لحماية أجسادهم من أشعة الشمس الضارة التي قد تتسبب في إصابة الإنسان بسرطان الجلد.