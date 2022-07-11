مليشيا الحوثي الارهابية ترتكب 258 خرقاً للهدنة في اليمن خلال 72 ساعة

رصدت القوات المسلحة اليمنية أكثر من 258 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال أيام (الخميس والجمعة والسبت) في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.

وتوزّعت الخروقات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، بين 74 خرقاً غرب محافظة حجّة، و63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و36 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و34 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة مريس بالضالع.

وشملت الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية غرب حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غرب مارب، وأفشلتها قوات الجيش، كما تضمنت إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها وفاة أربعة من رجال الجيش اليمني وإصابة 11 آخرين.