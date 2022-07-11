بـ«صورة ساخرة»… إيلون ماسك يرد على إعلان «تويتر» مقاضاته

علق الملياردير الأميركي الملياردير إيلون ماسك على إعلان «تويتر» مقاضاته لتراجعه عن صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي، بصورة ساخرة (meme) قام بالتغريد بها صباح اليوم (الاثنين).

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن الصورة التي غرد بها ماسك على حسابه الرسمي على «تويتر» مقسمة إلى 4 أجزاء تظهر جميعها الملياردير الأميركي وهو يضحك، وبجانبها تعليقات نصية جاء فيها: «قالوا إنني لا أستطيع شراء (تويتر)، وبعد ذلك رفضوا الكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات الوهمية، والآن يريدون إجباري على شراء (تويتر) برفع قضية ضدي، وبالتالي سيتوجب عليهم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحسابات الوهمية في المحكمة».

وحصلت التغريدة حتى الآن على أكثر من 350 ألف إعجاب وقام نحو 45 ألف شخص بإعادة مشاركتها على حساباتهم.

وقال ماسك يوم الجمعة الماضي إنه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء «تويتر»، مضيفاً أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

ورداً على ذلك، قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة «تويتر» إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج.

وأمس (الأحد)، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن «تويتر» استعانت بشركة محاماة كبرى لمقاضاة ماسك.

وتهدف شركة التواصل الاجتماعي إلى رفع دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقاً للمصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها بسبب خصوصية الأمر.