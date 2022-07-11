مفتي مصر يثمن جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

ثمن مفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي علام جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما خطته من خطوات كبيرة من خلال مراعاة وتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وما توفره من خدمات تكنولوجية متقدمة بدءًا من التأشيرات إلى دخول المطارات والأماكن التي يتنقل بينها الحجاج، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التكنولوجيا وتسخيرها لراحة الحجاج.

جاء ذلك خلال تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم أول أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى .

وأشار الدكتور علام أن هناك مليون حاج هذا العام، وهو رقم كبير بعد نهاية جائحة كورونا، التي اجتازته المملكة ونجحت فيه نجاحاً باهراً.

واختتم تصريحاته بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد على جهودهما الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله والمشاعر المقدسة.