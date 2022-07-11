صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
” #الصحة” تسجل 375 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل
0
0
الأخبار المحلية
” #الصحة” تسجل 375 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل
متابعات الوئام
11 يوليو 2022
·
< 1
minute
0
0
وزارة الصحة السعودية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 629 حالة.
صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
Sign up
Dissmis
Registration confirmation will be emailed to you.
Sign up
Or sign in with social
I'm already a member.
Sign in
Sign in
Dissmis
Remember
Forgot password?
Sign in
Or sign in with social
Find Your Account
Dissmis
Get new password
Sign in