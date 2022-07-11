الأخبار المحلية

‏” ‎#الصحة” تسجل 375 إصابة جديدة بـ ‎#كورونا #عاجل ‎

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11 يوليو 2022 · < 1 minute
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية