أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن خسائر اللواء 25 المنفصل المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، العامل في منطقة سيفيرسك، خلال القتال أكثر من 70%.

وقال في إيجاز صحفي: “ضرب الطيران العملياتي – التكتيكي وطيران الجيش، وقوات القذائف والمدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية: 27 موقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار في 53 مقاطعة، فضلاً عن قوة بشرية ومعدات عسكرية في 156 مقاطعة، ثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق مأهولة بالسكان من كومسومولسكوي وبارتيزانسكوي في منطقة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ “أوسا” في منطقة سيفيرسك”.

وأضاف أنه “نتيجة الضربات الدقيقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط انتشار الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا في خاركوف، تم تحييد حوالي 250 مسلحا وما يصل إلى 25 عربة ومدرعات”.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قذيفة من راجمة “أوراغان” في مناطق إيزيوم في مقاطعة خاركوف ونوفوداشنوي ويوبيلينوي وسلافيانوسربسك وجمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

وأكد أن القوات الفضائية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا خزن فيه أكثر من 200 طن من أنظمة الصواريخ الأجنبية المضادة للدبابات والصواريخ الخاصة بها.