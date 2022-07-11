وثائق مسربة تكشف تورط الرئيس الفرنسي في صفقة سرية مع “أوبر”

طالب نواب فرنسيون معارضون، بالتحقيق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد تسريب وثائق، تكشف تورطه في عقد "صفقة سرية" مع شركة "أوبر" للنقل، حين كان عندما كان وزيرا في حكومة فرنسوا هولاند.

ويستند تحقيق "ملفات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخلية أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "غارديان" البريطانية، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكية "أوبر" وبين ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد.

وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن "أوبر" توصلت إلى "صفقة" سرية مع ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016، وتحدثت الصحيفة عن اجتماعات عقدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة "مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة" بين فرق "أوبر فرنسا" وماكرون ومستشاريه.

ولفتت "لوموند" إلى أنه مساعدة قدمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.