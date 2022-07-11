ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم، طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجهزت الرئاسة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.