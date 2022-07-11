7 آلاف مفقود منذ بداية الحرب في أوكرانيا

كشفت بيانات رسمية أوكرانية أن نحو سبعة آلاف فرد من مختلف صنوف القوات الأوكرانية فُقدوا منذ انطلاق الغزو الروسي قبل أربعة أشهر ونصف.

وقال المفوض الأوكراني للمفقودين أوليه كوتينكو، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين: إن من بين المفقودين أفراد من الجيش والحرس الوطني وحرس الحدود ومسؤولي الاستخبارات.

ويُعتقد أن أغلب المفقودين أسرى لدى روسيا. وبلغ عدد المفقودين في صفوف الجيش وحده نحو ألفي عسكري.