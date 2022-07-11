مسام” ينزع 838 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 838 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 349 لغمًا مضادًا للدبابات، و 483 ذخيرة غير متفجرة، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022 م.

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة, وفي محافظة مأرب جرى نزع 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية حريب، و300 لغم مضاد للدبابات و 450 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب، كما جرى في محافظة شبوة نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، نجح الفريق في نزع 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و26 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخا، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة بمديرية ذباب، وارتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت منذ بداية مشروع "مسام" إلى 349 ألفًا و721 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.