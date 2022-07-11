أخبار دوليّة

رئيسة الوزراء الفرنسية تنجو من تصويت لحجب الثقة في البرلمان

متابعات - الوئام
11 يوليو 2022 · < 1 minute

جدد البرلمان الفرنسي ثقته برئيسة الوزراء بعد رفضه حجب الثقة عنها.