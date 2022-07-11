قوات أمن الحج تضبط 6310 أشخاص لمحاولتهم الحج من دون تصريح و84 حملة حج وهمية

أوضحَ معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أنَّ قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم،كما أحكمت تطبيقَ الطوقَ الأمني لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من أداء الحج.

وأشارَ الفريقُ البسامي إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (6310) أشخاص؛لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و(84) حملةَ حجٍّ وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وإعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،والقبض على (27) ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443 هـ .