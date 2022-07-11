الأخبار المحلية

ولي العهد ورئيس الإمارات يتبادلان التهاني هاتفيًا بعيد الأضحى المبارك

11 يوليو 2022 · < 1 minute
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.