الصين تراجع التعليقات قبل نشرها وذكاء اصطناعي “يقرأ الأفكار”

أفادت تقارير عن اختراع جديد مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادم من الصين، حيث أنشأ معهد الذكاء الاصطناعي AI في مركز هيفي الشامل للعلوم الوطنية برنامجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل موجات الدماغ وتعبيرات الوجه لمعرفة ما إذا كان الشخص مخلصًا للحزب الشيوعي الصيني.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز"، تم نشر مقطع فيديو ، يمكن به رؤية شخص يشاهد محتوى عن الحزب الحاكم في الصين على شاشة، بينما يجمع البرنامج المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي بيانات عن إشارات الدماغ وتعبيرات الوجه والاستجابة الكهربائية للجلد، وفي نهاية الملاحظة ، يعطي البرنامج "درجة" بناء على مقاييس معينة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى المزيد من التعليم عن النظام والانتماء السياسي في الصين، أو إذا طانت درجة ولائه للنظام الحاكم كافية لاجتيازه الاختبار بنجاح، لكن على الرغم من ذلك تم إزالة الفيديو سريعا من الصين بعد نشره.