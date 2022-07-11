تويتر يعاني بعد صدمة #إيلون_ماسك

هبطت أسهم تويتر، اليوم الاثنين، بعدما أعلن إيلون ماسك انسحابه من شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليون دولار.

وزعم ماسك أنه انسحب من الصفقة بعدما فشل القائمون على تويتر في تزويده بمعلومات كافية عن الحسابات الوهمية بالمنصة.

ويعتزم مجلس إدارة تويتر اتخاذ إجراء قانوني من أجل استكمال الصفقة، وتعاقد مع شركة محاماة كبيرة لهذا الغرض.

وغرد ماسك، قائلا إن تويتر ستحتاج أن "تكشف معلومات عن أجهزة النشر الآلي المزعجة" في المحكمة.

ثم غرد بصورة لممثل الأفلام القتالية الأمريكي تشاك نوريس وهو يلعب الشطرنج، مع تعليق مازح له مستخدما أحد مصطلحات اللعبة قائلا "هزمتك".

وبلغ سعر سهم تويتر في وقت مبكر حوالي 34.40 دولار في تعاملات بداية يوم الاثنين، بانخفاض كبير عن سعر الاستحواذ البالغ 54.20 دولار للسهم الذي اتفق عليه ماسك ومجلس إدارة تويتر في إبريل الماضي.