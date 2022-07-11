أخبار الرياضة

#النصر يعلن تعاقده مع دافيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي

12 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن نادي النصر تعاقده مع "دافيد أوسبينا" حارس المرمى الكولومبي.