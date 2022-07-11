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#النصر يعلن تعاقده مع دافيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي
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أخبار الرياضة
#النصر يعلن تعاقده مع دافيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي
12 يوليو 2022
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أعلن نادي النصر تعاقده مع "دافيد أوسبينا" حارس المرمى الكولومبي.
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