قائد شاحنة يقطع طريق سريع بشكل متهور.. و”#المرور” يتفاعل (#فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" قيام قائد شاحنة بقطع الطريق على قائدي المركبات، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأوضح المقطع أنه بينما كانت تسير المركبات قرر قائد شاحنة فجأة الدوران ، مما كاد أن يعرض حياته وقائدي المركبات للخطر.

ومن جانبها تفاعلت المديرية العامة للمرور، مع المقطع قائلة : سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة. يسعدنا تواصلك".