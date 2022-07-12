حجاج بيت الله الحرام يؤدون #طواف_الوداع في ثالث أيام التشريق (#فيديو)

أدّى حجاج بيت الله الحرام، اليوم (الثلاثاء)، طواف الوداع في ثالث أيام التشريق، وسط منظومة خدمية متكاملة، تهدف للتيسير على الحجاج في أداء المناسك.

وأظهر مقطع فيديو امتلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف بجموع الحجاج، الذين توافدوا لأداء طواف الوداع.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت نجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.