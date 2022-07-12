الدمام تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 45 درجة مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، المسجلة بمدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره، إن مدينة الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ17 مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام تسجل 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن بـ 44، فيما تسجل الخرج والرياض ووادي الدواسر 43، ومكة المكرمة وبريدة ورفحا 42 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ 17 درجة مئوية، وسجلت أبها 19، وطريف والطائف 22، وحائل والقريات 23، وتبوك وحائل والوجه 25، ورفحا 26، فيما سجلت كل من طريف وبريدة وعرعر ونجران وشرورة وينبع والقريات 27 درجة مئوية.