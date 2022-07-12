وسائل إعلام محلية: موظفو #المطار يمنعون رئيس #سريلانكا من مغادرة البلاد

أعلنت سلطات المطار ات في سيريلانكا أن موظفي أحد المطارات منعت الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من مغادرة البلاد.

ولا تزال تداعيات سقوط رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا مستمرة، فيما تسعى المعارضة إلى تشكيل حكومة في خلال شهر، وفق المدة الزمنية التي يمنحها الدستور للبرلمان، لتجاوز أزمة الفراغ السياسي التي تهدد الدولة الغارقة في الأزمات الاقتصادية ومهددة بأزمة جوع كارثية- وفقاً لوسائل إعلام محلية"-.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، ما دفع المتظاهرين المحتجين على سياسات الرئيس إلى إضرام النار في منزل رئيس الحكومة ويكرمسينغ (كان غائبا عنه)، وأجبروا الرئيس على الفرار من القصر الرئاسي الذي اقتحموه، قبل أن يعلن عزمه الاستقالة الأسبوع المقبل.