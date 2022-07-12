شاهد.. آخر الاستعدادات بمطار الملك عبدالعزيز قبل وصول الحجاج المغادرين للمملكة

يستعد مطار الملك عبدالعزيز لوصول الحجاج المغادرين للمملكة بعد أداء نسك الحج.
وأظهر فيديو لقناة الإخبارية منصات إنهاء إجراءات السفر بالصالة رقم 1 بالمطار، والتي وصلت إلى 220 منصة لإنهاء إجراءات السفر، إضافة إلى 128 منصة للجوازات، و80 منصة للخدمات الذاتية.
ويشهد المطار ذروة تشغيلية بعيداً عن موسم الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
فيديو | مراسل #الإخبارية ينقل لنا تجهيزات واستعدادات مطار الملك عبدالعزيز قبل وصول الحجاج للمغادرة#النشرة_الأولى #بسلام_آمنين pic.twitter.com/hOXRRJRi2z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022