الأخبار الإقتصادية

خام برنت يهبط 5 دولارات إلى 102.10 دولار للبرميل

متابعات - الوئام
12 يوليو 2022 · < 1 minute
النفط
النفط

هبط خام برنت 5 دولارات إلى 102.10 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسنوافيكم بالتفاصيل.