صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
خام برنت يهبط 5 دولارات إلى 102.10 دولار للبرميل
0
0
الأخبار الإقتصادية
خام برنت يهبط 5 دولارات إلى 102.10 دولار للبرميل
متابعات - الوئام
12 يوليو 2022
·
< 1
minute
0
0
النفط
هبط خام برنت 5 دولارات إلى 102.10 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسنوافيكم بالتفاصيل.
صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
Sign up
Dissmis
Registration confirmation will be emailed to you.
Sign up
Or sign in with social
I'm already a member.
Sign in
Sign in
Dissmis
Remember
Forgot password?
Sign in
Or sign in with social
Find Your Account
Dissmis
Get new password
Sign in