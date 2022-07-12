بوجود صلاح وغياب رونالدو.. هزيمة ثقيلة لـ ليفربول أمام يونايتد

خاض مانشستر يونايتد أول مباراة رسميا بإشراف مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ وتغلب على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة ودية في بانكوك.

وسجل جايدون سانشو (12) والبرازيلي فريد (30) والفرنسي انتوني مارسيال (33) والاوروغوياني فاكوندو باليستري (78) الأهداف.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة شبه مكتملة باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة بسبب "مشكلة عائلية" حسب ما أفاد ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

في المقابل، أشرك مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب تشكيلة شابة مطعّمة ببعض لاعبي الخبرة أمثال الحارس البرازيلي أليسون وقائد الفريق جوردان هندرسون والبرازيلي فيرمينو الذي لعب في مركز قلب الهجوم.

وشارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نصف الساعة الأخير.

ويتابع مانشستر جولته الاستعدادية حيث يسافر الأربعاء إلى أستراليا لخوض المزيد من المباريات ضد ملبورن فيكتوري واستون فيلا وكريستال بالاس، في حين يتوجه ليفربول للقاء كريستال بالاس أيضاً.

وينطلق الدوري الإنجليزي في السادس من أغسطس المقبل.