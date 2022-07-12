نكبة جديدة لإيلون ماسك: انفجار صاروخ سبيس إكس

اشتعلت النيران في صاروخ دفع طورته شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك لمركبتها الفضائية من الجيل التالي (ستارشيب)، وذلك في اختبار أرضي للإطلاق الاثنين في تكساس، ما يمثل انتكاسة محتملة لهدف ماسك المتمثل في إطلاق ستارشيب إلى المدار هذا العام.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر بعد انفجار صاروخ الدفع (سوبر هيفي بوستر 7) الذي وقع في وقت سابق من مساء الاثنين: "نعم.. أمر سيء. ويعمل الفريق على تقييم الأضرار".

وجرى تسجيل الحادثة في بث مباشر على موقع (ناسا سبيس فلايت).

وقال ماسك الثلاثاء إن الانفجار الذي ضرب قاعدة الصاروخ مخلفا كرة من اللهب والدخان الكثيف، كان يرتبط باختبار بدء تشغيل المحرك.