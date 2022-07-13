«الأحوال المدنية»: توصيل «بطاقة الهوية» عبر البريد عند تجديدها إلكترونيا

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة «أبشر»، فيتم توصيلها عن طريق البريد السعودي.

وأفادت «الأحوال المدنية» بأن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة «أبشر» كالتالي: الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار «خدمات» من تبويب «خدماتي»، ثم اختيار «الأحوال المدنية» والضغط على أيقونة «تجديد الهوية الوطنية»، ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، ثم اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقى 180 يوماً أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة «أبشر» صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.