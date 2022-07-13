“#أوبك” تتوقع تباطؤ نمو الطلب على #النفط في 2023

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي على النفط العام المقبل، لكن بمعدل أبطأ قليلاً مما كان عليه في 2022، مع دعم الاستهلاك باحتواء أفضل لوباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال قوياً.

و في تقريرها الشهري، قالت "أوبك" إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في العام 2023. وتركت توقعات النمو هذا العام دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يومياً.

وانتعش استهلاك النفط من فترة الركود الناجم عن الوباء في العام 2020، ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا في الصين، قد أثرا على توقعات النمو للعام 2022.

وقالت "أوبك" في التقرير: "في العام 2023، من المتوقع أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي صحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء كوفيد-19 في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط".