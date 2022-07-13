للحد من الفوضى.. مطار “هيثرو” البريطاني يطالب بالتوقف عن بيع تذاكر السفر

قرر مطار هيثرو البريطاني الحد من عدد الركاب المسافرين منه إلى مئة ألف شخص يوميًا، أي أقلّ بأربعة آلاف راكب عن العدد اليومي المتوقّع، غداة إلغاء عشرات الرحلات.

ويكافح مطار هيثرو، مثل مطارات بريطانية وأوروبية أخرى غارقة في حالة فوضى منذ أشهر بسبب إلغاء رحلات وإرجاء أخرى وطوابير انتظار طويلة ومشاكل في تسليم الأمتعة، لاستيعاب استئناف الطلب، وذلك بسبب نقص الموظفين بشكل أساسي.

وقال المدير العام لمطار هيثرو جون هولند-كاي في بيان "تمّ بيع معدّل 1500 بطاقة تقريبًا من أصل الأربعة آلاف (الملغية) يوميًا، لذلك نطلب من شركاتنا الحليفة وقف بيع تذاكر السفر لفصل الصيف لتخفيف التأثير على الركّاب".

ولفت إلى أن بعض الأقسام الهامة في المطار تعاني من نقص كبير في الموظفين "خصوصًا الموظفين على الأرض الذين توظّفهم شركات الطيران" لإدارة تسجيل الأمتعة والتعامل معها.

وكان مطار هيثرو قد ألغى الاثنين 61 رحلة، بعدما طلب من بعض شركات الطيران في نهاية حزيران/يونيو التخفيف من الرحلات المجدولة.