تنبيه مهم من قنصلية #المملكة لدى #هونج_كونج للمواطنين الراغبين في السفر إليها

أصدرت قنصلية المملكة لدى هونج كونج تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

وأوضحت القنصلية في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، أنها تود إحاطة المواطنين الكرام بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقا للمتطلبات التالية:

-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمن تزيد أعمارهم عن 3 سنوات).

-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.

-إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي)