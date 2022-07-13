استقرار أسعار #النفط .. و #برنت يتداول دون 100 دولار

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعدما انخفضت بأكثر من 7% في جلسة أمس، مدفوعة بمخاوف تراجع الطلب في ظل توقعات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو، بينما يترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم مع توقعات ارتفاع المخزونات 1.4 مليون برميل.

هذا وتوقعت منظمة "أوبك" في تقرير شهري صدر الثلاثاء ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023، مما يزيد من الحاجة إلى توفير 900 ألف برميل إضافية من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.

على جانب آخر، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات متوسط إمدادات النفط إلى 12.8 مليون برميل يومياً في عام 2023، بتراجع 1.5% عن تقديرات يونيو، لكنها أعلى من توقعات العام الجاري البالغة 11.9 مليون برميل يومياً.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند 99.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس عند 95.79 دولار للبرميل.