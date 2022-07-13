رغم العقوبات.. البرازيل تعاند الغرب بشراء “أكبر كمية” من الديزل الروسي

تعتزم البرازيل شراء أكبر كمية ممكنة من الديزل من روسيا، رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنه وزير خارجيتها كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا.

تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، عقب إعلان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن اتفاق "يكاد أن يكون" وشيكاً مع روسيا بهذا الصدد.

وقال وزير الخارجية عى هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة البرازيل، أمس الثلاثاء، "يجب أن نتأكد من حيازة ما يكفي من الديزل لقطاع الزراعة وللسائقين البرازيليين".

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردا على الأزمة الأوكرانيا، لكن دول عدة في العالم اختارت عدم تطبيقها، مما أدى إلى انقسام في الوحدة الدولية التي تسعى إليها واشنطن لعزل موسكو وإدانة الحرب.

وأشار الوزير إلى أن البرازيل "شريك استراتيجي" لروسيا التي تعتمد عليها بشكل كبير للتزود بالأسمدة.

وأوضح أن البرازيل "تسعى إلى تحقيق الأمن" من حيث الاستيراد و"روسيا هي واحدة" من هؤلاء الموردين الموثوق بهم.

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وأمام ارتفاع أسعار الوقود وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، أعلن جاير بولسونارو، المقرب من فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، أنه على وشك إبرام اتفاق لشراء الديزل من روسيا، على الرغم من العقوبات الدولية.

خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي في 26 يونيو، حصل الرئيس البرازيلي على تعهد من روسيا بالمحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80 بالمئة من أسمدتها، وتأتي أكثر من 20 بالمئة من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا