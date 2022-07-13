زلة لسان للسيدة الأولى في أمريكا تدفعها للاعتذار .. تعرف على التفاصيل الكاملة

اعتذرت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، التي أخفقت محاولتها لمجاملة اللاتينيين بقولها إنهم متميزون مثل "شطائر تاكو المكسيكية"، عن تصريحاتها التي أثارت انتقادات من جميع الأطياف السياسية.

وقال مايكل لاروزا، المتحدث باسمها ، "السيدة الأولى تعتذر لأن كلماتها لم تكن تقصد أي شيء سوى الإعجاب الخالص والحب للمجتمع اللاتيني".

بينما قالت الجمعية الوطنية للصحفيين من أصول لاتينية الليلة الماضية إن جيل بايدن وكتاب خطاباتها يجب أن "يفهموا بشكل أفضل تعقيدات شعبنا".

وأضافت "لسنا شطائر تاكو. تراثنا كلاتينيين.. ينبغي ألا يُختزل في صورة نمطية".

يأتي هذا ردا على محاولة جيل بايدن أثناء تحدثها في سان أنطونيو أمام مؤتمر الإشادة بالأمريكي المكسيكي الأصل راؤول إيزاجوري، الذي قاد منظمة الحقوق المدنية لمدة 30 عاما، فقالت "راؤول ساعد في بناء هذه المنظمة على أساس أن المجتمع متنوع، متميز.. فريد من نوعه مثل شطائر تاكو هنا في سان أنطونيو...".