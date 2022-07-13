الأخبار الإقتصادية

الكرملين: نقدر بشدة التعاون مع السعودية في إطار أوبك+

متابعات الوئام
13 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن الكرملين عن تقديره "بشدة" للتعاون مع السعودية في إطار تحالف "أوبك+".