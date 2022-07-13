إجلاء الآلاف في فرنسا لانتشار حرائق الغابات

أجلت خدمات الطوارئ بالساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي، آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة؛ بسبب انتشار حرائق الغابات.

وجرى صباح اليوم الأربعاء إخلاء خمسة مخيمات بالقرب من تاست-دو-بوك، جنوب مدينة بوردو كإجراء احترازي، وأعلنت السلطات في إقليم جيروند نقل نحو ستة آلاف شخص إلى مواقع أخرى.

وبالقرب من بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غربي البلاد، حيث تشتعل أيضًا الحرائق، جرى إخلاء خمس قرى، ونقل 500 شخص لمناطق آمنة.

وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 1200 هكتار من الأراضي، ويأتي اندلاع الحرائق في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.