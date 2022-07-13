خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي #عاجل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الأربعاء، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتناول الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.