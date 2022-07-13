خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.