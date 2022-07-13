بموافقة تشافي.. برشلونة يجدد تعاقده مع نجم الفريق

توصل مسؤولي برشلونة الإسباني، إلي إتفاق حاسم على تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة موسمين حتي يونيو 2024.

كان عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة، قد إنتهي في 30 يونيو الماضي، لكن تفصله خطوات عن إعلان التجديد مع البلوجرانا.

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "عثمان ديمبيلي يستعد لتوقيع صفقة جديدة مع برشلونة، لقد تم الانتهاء منها أخيرًا ، صفقة لمدة عامين صالحة حتى يونيو 2024 فحصها الآن المحامون".

وأضاف رومانو:"أراد ديمبيلي البقاء في برشلونة على الرغم من المقترحات الأخرى، ومن المتوقع أن يكشف النادي عن التجديد هذا الأسبوع".

وأكدت تقارير صحفية، على أن فريق برشلونة، سيعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي غدًا الخميس.

وكان الفرنسي عثمان ديمبيلي قد إنضم إلي التدريبات الجماعية لفريق برشلونة، إستعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.