بنهاية الربع الأول.. 15 % ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي بالمملكة

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول للعام الجاري، إلى

2459.9 مليار ريال، بنسبة وبنسبة زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام .2021

ومقارنة بالربع الرابع من العام 2021، سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا 60.1 مليار ريال ما يعادل 3% ، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن "ساما".

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 40 % من الإجمالي، ما يعادل 986.3 مليار ريال.