الرئيس التونسي يشكر خادم الحرمين على تيسير الخدمات للحجاج

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وهنأ الرئيس التونسي، خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لفخامته على مشاعره الأخوية، مؤكداً حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.