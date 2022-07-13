رحيم ستيرلينج يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

حرص النجم الإنجليزي، رحيم سترلينج، على توديع جماهير فريقه مانشستر سيتي برسالة مؤثرة اليوم الأربعاء في نهاية مشواره مع الفريق السماوي قبل خوض تجربة احترافية جديدة

كما وجه رحيم سترلينج، الشكر لجماهير الفريق ومشجعي مانشستر سيتي من خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى توتير وانستجرام

وقال رحيم سترلينج في رسالة الوداع :"وصلت إلى مانشستر وأنا في العشرين من عمري اليوم ، أغادر كرجل كان لي شرف ارتداء قميص مانشستر سيتي "

وأضاف رحيم فى البيان الرسمي: "7 مواسم، و11 بطولة بقميص الفريق، وذكريات تعيش طوال العمر"